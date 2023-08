Sport, l'Atletica 2000 Bordighera torna in pista (Foto e video)

Sono tornati in pista, ieri sera, gli atleti dell'Atletica 2000 Bordighera.

Dopo la pausa estiva, i giovani amanti dell'atletica hanno ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione. "Riprendono gli allenamenti per gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti. Poi abbiamo anche la categoria Allievi" - fa sapere Celestina Malugani, allenatrice dell'Atletica 2000 Bordighera - "Ripartiamo gradualmente con due allenamenti a settimana, il martedì e il giovedì, e poi inseriremo anche un terzo allenamento che sarà il sabato mattina al campo Zaccari".

Ragazzi e ragazze si alleneranno, perciò, due-tre volte a settimana sulla pista di atletica al campo Zaccari a Camporosso. "Abbiamo corsi anche per i più piccoli, i bambini delle elementari. Prima, seconda e terza elementare si alleneranno il lunedì e il mercoledì mentre quelli di quarta e quinta saranno martedì e giovedì" - conclude Malugani - "L'obiettivo è fornire ai ragazzi una base fisica, coordinativa, preparatoria e fargli vivere l'esperienza dello sport facendoli divertire e appassionare all'atletica leggera. Inoltre, cerchiamo di prepararli per affrontare le gare e i diversi impegni della stagione, come i campionati regionali e le gare a livello provinciale e regionale. Tutti possono venire a provare, a settembre daremo la possibilità di fare due prove gratuite".