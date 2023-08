Il CAI Ventimiglia organizza la tradizionale Festa della Montagna

Il CAI Sezione di Ventimiglia ha organizzato per domenica la tradizionale Festa della Montagna in programma al rifugio Patick Gambino, in località Gerri (1.100 metri di altitudine).

I partecipanti potranno partire alle 8 dal ritrovo alla sede CAI di Ventimiglia in via Roma 63. Un secondo punto di ritrovo sarà a Sospel in piazza della stazione, 9 circa. Da lì si prosegue in auto per poi proseguire a piedi sul GR52. Il tempo stimato, patendo da Sospel, è di circa due ore e mezzo di cammino.

È possibile raggiungere il rifugio anche partendo da Olivetta San Michele. All’arrivo al rifugio, previsto per le 11.30, si potrà assistere alla Santa messa. A seguire un momento conviviale, con pranzo campestre. Il costo è di 12 euro.

I camminatori più volenterosi potranno poi raggiungere, in circa un’ora, la cima del vicino Grammondo (1.378 metri). Rientro previsto in serata.

Informazioni e/o gradite prenotazioni ai numeri 3472482640 o 3392461922.