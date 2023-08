Taggia: firmata l'ordinanza per l'emergenza idrica, stop all'acqua di notte ma solo per alcuni usi

Anche Taggia adotta delle misure contro l'emergenza idrica. L'interruzione dell'acqua da mezzanotte alle cinque del mattino prospettata nei giorni scorsi dalle riunioni dell'Ato, verrà attuata solo come divieto di irrigazione di giardini, orti e prati escluse le irrigazioni che provengono dai consorzi irrigui.



L'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conio limita l’uso dell’acqua a partire dalla giornata di domani, giovedì 24 agosto 2023, e fino alle ore 24.00 del 10 settembre 2023. "Le misure di contenimento dell’utilizzo dell’acqua si sono rese necessarie al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentari, domestici ed igienici, vietando al contempo l’utilizzo dell’acqua potabile per altri impieghi" - spiegano dal Comune.

L’uso notturno viene mantenuto, ma "...si invita a usufruire della risorsa solo in casi di estrema necessità evitando inutili sprechi" - aggiungono. Nel dettaglio l'ordinanza prevede:

il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati escluse le irrigazioni che provengono dai consorzi irrigui nella fascia oraria dalle ore 0.00 alle ore 5.00, il divieto di riempimento od il rabbocco delle piscine private con acqua ad uso idropotabile o irriguo; il divieto di lavaggio di strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane; il divieto di lavaggio di cortili e piazzali privati con acqua idropotabile; il divieto di lavaggio di veicoli con esclusione delle attività di autolavaggio.

Il Sindaco invita inoltre i cittadini ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile osservando tra l’altro le seguenti indicazioni: