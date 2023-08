Toto Cutugno è morto, il dolore di Pippo Baudo: "Perdita troppo grande" - Video

(Adnkronos) - "Sono addolorato, Toto Cutugno era una persona buona". Pippo Baudo ricorda con affetto e dolore Toto Cutugno, morto oggi 22 agosto 2023 all'età di 80 anni. Baudo, presentatore di una lunga serie di Festival di Sanremo, fu testimone del boom di Cutugno nell'edizione del 1983, quando il cantante partecipò con L'italiano. "Una perdita troppo grande per me, sono addolorato. Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste. A quel Sanremo del 1983 capii subito che L'Italiano (Video) sarebbe diventato un successo internazionale", conclude Baudo a Rtl 102.5.

"22 agosto. Toto Cutugno, un italiano vero, se n’è andato… Autore e interprete della grande tradizione italiana. Ha scritto una delle canzoni italiane più famose del mondo, 'L’italiano'. Ci conoscevamo da sempre. Ciao Toto, la tua musica sale in cielo", scrive su facebook Gianni Morandi.

"Una grande cultura musicale, apprezzato in tutto il mondo e spesso sottovalutato dall’intelligencija radical-chic nostrana. Un gran signore. In questo tempo di improvvisati ricordiamo chi faceva musica 'leggera' con classe, cuore e grande preparazione tecnica", il ricordo del cantautore Enrico Ruggeri.

"Toto Cutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo", twitta Laura Pausini.