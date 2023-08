Incendio Sanremo, in fiamme i boschi di Verezzo e la Valle Argentina

(Adnkronos) - Un vasto incendio ha colpito ieri sera un tratto boschivo della frazione di Verezzo, nell’entroterra di Sanremo. Le fiamme sono divampate poco prima del tramonto, lasciando gli uomini impegnati a terra per tutta la notte senza supporto aereo. Da questa mattina sono stati mobilitati gli elicotteri regionali da Imperia e Genova, insieme a due canadair. Le operazioni per circoscrivere l'incendio, fa sapere il sindaco Alberto Biancheri, sono ancora in corso, complicate dal terreno particolarmente impervio su cui si sono allargate le fiamme nel versante più a ponente.

Le fiamme, informa la Regione Liguria, interessano una zona impervia, che ha reso molto complicate le operazioni notturne da parte delle squadre a terra dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile di Taggia, Valle Argentina e volontari Ranger d’Italia. Al momento le fiamme si trovano lontano dalle abitazioni. Regione Liguria è in costante contatto con i referenti sul posto e i sindaci del territorio per monitorare la situazione.

Fiamme anche in Valle Argentina, in un'area boschiva tra Taggia e Badalucco. Sul posto sta operando l’elicottero antincendio Eli-Liguria, i Vigili del Fuoco, con diverse squadre a terra, e volontari della protezione civile