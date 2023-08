Alleanza tra liste civiche e 'Cambiamo', Quesada (PD): “Esternazioni di Toti e dei suoi alleati destabilizzano l'amministrazione regionale”

Dopo le dichiarazioni del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, arriva la replica del segretario provinciale del PD Cristian Quesada. Toti era intervenuto in merito alla possibile formazione di un'alleanza tra le liste civiche che amministrano i comuni liguri e il suo movimento "Cambiamo", al fine di presentare un nuovo progetto politico in vista delle elezioni regionali del 2025.

“ La crescente instabilità all'interno dell'amministrazione regionale rischia di influire negativamente sulle decisioni e le azioni politiche future - continua Quesada, rivolgendosi al presidente di Regione - caro Toti, considerando gli scarsi risultati ottenuti in questi anni, io eviterei di dare giudizi su altri, come sulla segretaria nazionale Elly Schlein o l'ex presidente Claudio Burlando, che nulla hanno a che vedere con i suoi attuali problemi interni alla colazione del governo regionale. Le esternazioni del Presidente Toti sembrano funzionare a favore delle telecamere, parlando a spot e dimenticando le vere sfide della Liguria. Continua ad affermare di aver trovato una Liguria isolata, ma potremmo fornire alcuni esempi concreti di come le cose sono andate davvero”.

“Progetti importanti come il Terzo valico e la Gronda sono stati iniziati con amministrazioni di centro sinistra e, purtroppo, non hanno visto progressi significativi negli ultimi 8 anni. Anche il raddoppio ferroviario di Ponente sembra essere stato dimenticato - conclude Quesada - il segretario provinciale affronta anche le questioni relative alla sanità e alla mobilità. La regione Liguria presenta il più alto indice di mobilità sanitaria nel Nord, finanziando altre regioni per circa 400 milioni di euro. Le liste d'attesa non rispecchiano uno standard civile, con tempi di attesa eccessivi per servizi essenziali come le visite cardiologiche. Mentre Toti sembra concentrarsi su questioni interne, noi ci impegniamo a costruire un'alternativa forte e coesa che risponda alle vere esigenze dei cittadini”