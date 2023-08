Viaggiare in treno per conoscere Sanremo e i dintorni

Viaggiare in treno è meraviglioso e incredibile: il panorama che scorre fluido fuori dal finestrino, la possibilità di arrivare direttamente in centro città, il sapore un po' retrò del tragitto e l'ottica green con cui si inquina meno. Sono davvero tanti i fattori che rendono magica la scelta di viaggiare sui binari! È un po' come leggere un romanzo, ma semplicemente osservando tutto attorno.

Raggiungi Sanremo in treno

Vivi a Milano, Bologna, Torino, Roma o in qualche altra splendida città italiana e hai voglia di visitare la città del rinomato festival musicale? Viaggia in treno! Raggiungi il cuore di Sanremo senza stress: la vacanza comincia proprio a bordo. Viaggiare in treno è proprio un lifestyle: lentezza, curiosità e un pizzico di vintage la fanno infatti da padroni. Inoltre, lo spostamento, sia che tu viva al nord che al centro-sud è pratico, rapido e comodo. Sanremo è una città affascinante, tutta da scoprire; oltre al celebre teatro Ariston, potrai visitare il Casinò, il Santuario e la Chiesa russa ortodossa. Inoltre, se decidi di partire nel periodo in cui viene organizzato, potrai assistere al meraviglioso carnevale sanremese dove carri completamente decorati di fiori sfilano per la città.

Scoprire i dintorni

Grazie alla comodità del treno, potrai esplorare i dintorni di Sanremo senza il pensiero di guidare e di trovare parcheggio; splendido non è vero? Se ami la storia antica, non perdere i Balzi Rossi, zona archeologica vicino al confine con Mentone o poche decine di chilometri dalla città. E ancora Bordighera, tanto amata dal pittore impressionista francese Claude Monet. E per rimanere in tema d'arte, non puoi perderti Apricale, il borgo degli artisti poiché moltissime facciate delle abitazioni sono decorate con murales. E se ami le stelle, puoi fare un giro a Perinaldo dove troverai un bellissimo osservatorio astronomico. Imperdibile anche il piccolo borgo di Dolceacqua con il suo ponte romanico e lo speciale olio di olive taggiasche. E infine la famosa Ventimiglia, a due passi dalla Francia. Informati sulle tratte ferroviarie e divertiti a vivere due viaggi: quelli a bordo, sospesi tra le tecnologie del presente e le magie di ogni tempo perché il treno è uno dei mezzi di trasporto più longevi della storia, e quelli di arte e cultura dei luoghi da esplorare. Prova a viaggiare con Omio, ad esempio: ti basterà inserire date e città di partenza e arrivo per consultare tutte le tratte e stupirti di quanto sia facile prenotare il tuo treno.

Il treno come mezzo di trasporto ecologico

Scegliere di viaggiare in treno è la scelta più ecologica e sostenibile in tema di "save the planet": i treni sono decisamente molto meno inquinanti al confronto di auto o aerei ed emettono un quantitativo di CO² nettamente inferiore ai competitors. Inoltre, i treni più moderni viaggiano in parte o esclusivamente con l'energia elettrica, tagliando ancora ulteriormente le emissioni. Insomma un viaggio sulle rotaie non è soltanto bello a farsi, ma anche utile per avere un lifestyle molto più green!