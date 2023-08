Tiro con l'arco: primo posto per Cesare Argento di San Bartolomeo in trasferta nel savonese

Oggi, sotto un sole cocente, a Stella San Giovanni (SV) si è svolta una gara di tiro con l'arco organizzata dalla Compagnia arcieri 5 stelle, presso il campo di tiro in località Reverdita. Si tratta di una gara di tiro alla targa all'aperto doppio 70 metri, valevole per la qualificazione ai campionati italiani targa 2024.



C'è stata una buona partecipazione di atleti. La gara è stata diretta dal giudice di gara gialloblù Giuseppe Capalbo. Il portacolori della arcieri San Bartolomeo Cesare Argento, nella classe master divisione arco nudo si è classificato al primo posto. Gli arcieri San Bartolomeo saranno impegnati il prossimo 10 settembre nell'organizzazione della gara 25 metri all'aperto, sul campo di tiro con l'arco di San Bartolomeo al Mare. La gara sarà valida per la qualificazione ai campionati italiani 2024.