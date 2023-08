Venerdì si corre a Taggia, torna la TNT: sport e storia con l'urban trail nel centro storico

Venerdì 25 agosto, alle 19, tornerà la T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL. Le fiaccole che illumineranno le strade, le piazze, i monumenti e i suggestivi “carrugi” del borgo medievale tabiese, saranno il percorso di questo Urban Trail, che trae la sua linfa vitale dai fasti della S.O.S TAGGIA MEDIEVAL TRAIL dell’agosto 2019.

Si tratta a tutti gli effetti di un evento sportivo, culturale e turistico che punta a coinvolgere un ampio ventaglio di pubblico.

La formula tecnica della manifestazione prevede una corsa podistica COMPETITIVA di 7 km (170 mt D+) per la quale, in sede di iscrizione, sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica per l’atletica leggera, in accordo alla legislazione vigente e in corso di validità alla data della manifestazione. In concomitanza e sul medesimo tracciato della prova agonistica si svolgerà una passeggiata LUDICO MOTORIA AMATORIALE a passo libero dove gli iscritti potranno affrontare il percorso all’andatura che riterranno più opportuna, sempre tenendo conto del tempo massimo previsto di 2h.

"Stessa formula vista nell'anno precedente. Sarà una bella sfacchinata - scherza il presidente Samuele Di Fiore - permetterà di mostrare le capacità agonistiche ma garantirà anche la possibilità di divertirsi per chi se la vuole prendere con più calma".

"Dopo la partenza in gruppo da Piazza Eroi Taggesi e veloce attraversamento del Torrente Argentina, gli atleti affronteranno una prima porzione di percorso lunga circa un paio di chilometri, disegnata all’interno delle campagne coltivate che fanno da perimetro al centro abitato Taggia. - ha aggiunto Di Fiore - Strade secondarie inusuali e suggestive, tratti di sterrato e antiche mulattiere scandiranno i primi importanti minuti di gara. Un primo antipasto in ambiente rurale che già consentirà di ammirare bellezze architettoniche del calibro di Villa Curlo e spettacolari e forzieri ricchi di storia e devozione come la Chiesa di San Martino".

"La vera gara inizierà quando il tracciato confluirà nuovamente sull’argine sinistro del Torrente e il Gruppo, immaginiamo già disgregato e oggetto di un’inevitabile selezione soprattutto nelle prime posizioni, verrà incanalato sul Ponte Romano al fine di favorirne un celere ritorno in Paese. L’attraversamento delle ultime campate del Ponte sancirà l’inizio della seconda parte del percorso, dura ma gratificante al tempo stesso. Tra salite a forte acclività in rapida successione, scalinate in pietra e discese tecniche dal fondo irregolare rese insidiose dai famosi ciottoli i concorrenti si troveranno catapultati in una vera e propria galleria d’arte ed architettura - conclude - L'arrivo in Piazza Eroi Taggesi, dopo l’ultimo allungo finale nella centralissima Via Mazzini, con le luci, la musica e tra due ali di folla plaudente sarà un’emozione bellissima che ripagherà di tutta la fatica profusa e di tutto il sudore versato. È stato uno degli elementi per cui ci hanno fatto più complimenti non solo gli atleti ma anche la popolazione".

Innumerevoli i passaggi in luoghi spettacolari che hanno saputo resistere ed aggiornarsi ai tempi rimanendo di maestosa bellezza: Piazza Cavour, U Pantan, Piazza Beato Cristoforo, Via Bastioni, Via San Dalmazzo, Piazza della Santissima Trinità, Piazza Grande, Piazza Cardinal Gastaldi e il fiore all’occhiello di questa gara: l’ascesa al Castello, antica fortificazione di origine medievale posta sulla sommità dell’abitato.

"È una manifestazione classica del nostro comune. C'è stata tanta affluenza negli anni scorsi. - ha ricordato il consigliere con delega allo sport, Giancarlo Ceresola - L'evento a carattere sportivo e turistico, valorizza il nostro centro storico e insieme ai Rioni che saranno presenti con i figuranti. Questo permette che si conosca anche il nostro territorio oltre all'aspetto sportivo".

"Chiudiamo la nostra stagione con la TNT. Il 2023 ha visto un trittico di gare, il TrailgliUlivi, la Sant'Erasmo Run K10 (Gara Fidal) e la TNT. Siamo felici di tornare con questa seconda edizione dell'evento, l'anno scorso avevamo portato oltre 200 persone. - sottolinea Andrea Fagioli - È stato bellissimo vedere tutta questa gente che si inerpicava nel nostro splendido centro storico, il secondo più grande della Liguria dopo Genova, in uno dei Borghi più belli d'Italia. È una occasione per far conoscere questa peculiarità tabiese non solo ai turisti ma anche a chi vive in zona ma non è mai stato in questi luoghi densi di storia".

"Noi ci impegnano come società e associazione per promuovere il territorio ma senza apporto e supporto di tante persone non potremo fare nulla. Volevamo ringraziare amministrazione perché ci supporta in modo incondizionato. Grazie anche alle persone che volontariamente ci danno una mano fornendo indicazioni nel dedalo di vie e viuzze. Ci saranno 26 figuranti in abiti del 1600 per elogiare la festa storica di San Benedetto Revelli, grazie a Rione San Dalmazzo, Trinità e Orso, coadiuvati da Anna Asdente. Un grazie speciale anche a bar ed esercenti di Taggia, ci permetterà di avere un terzo tempo come nel rugby con canestrelli e sardenaira, a disposizione di tutti i partecipanti. In più oltre a medaglie e trofei, abbiamo portato alcuni premi speciali goliardici grazie alla sponsorizzazioni delle attività locali che offriranno cene e aperitivi".