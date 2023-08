Pallapugno: Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese in testa ai playoff

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese vince al diciassettesimo gioco (9-8) contro Cortemilia e si prende la testa della classifica dei playoff, con 25 punti, a due turni dal termine della seconda fase.

Partita molto equilibrata nelle prime battute poi capitan Raviola affonda il primo strappo, a cavallo dell'intervallo, che però non sarà decisivo (6-3). Vacchetto sembra più cinico in un match che comunque rimane in bilico in ogni gioco: alla fine, si conteranno ben cinque cacce uniche. E quattro andranno agli ospiti.



Una volta raggiunta la parità (6-6), la partita prosegue punto a punto con Imperiese che mette sempre la testa avanti e spreca alcune buone chances per infliggere il colpo decisivo. Ma non l'ultimo pallone, sul 40-30 al diciassettesimo gioco, quando Raviola appoggia la sfera in terra e si prende i due punti.