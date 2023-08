Taggia: lunedì concerto con la OpenOrchestra e il maestro Marco Reghezza

Lunedì, alle 21:15, avrà luogo il secondo appuntamento di "Musica e Parole" 2023, progetto del Centro Culturale Tabiese in collaborazione con l'Ufficio Cultura del comune di Taggia. L'evento, in Piazza Gastaldi, vedrà l'esibizione della OpenOrchestra guidata da Marco Reghezza, vincitore qualche settimana fa del 1° premio assoluto al "World Grand Prix International Music Contest" (Inghilterra).



Verrà proposto un programma molto variegato con alcuni brani affidati a due giovani direttori del gruppo strumentale, Marika Mela e Mehboob Nicolini.L'orchestra ha ottenuto il 1° premio all' "European Music Competition" 2022 di Moncalieri ed alcuni sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT). Nella serata sarà inoltre presentato un brano in prima esecuzione assoluta per orchestra e soprano (voce di Cinzia Ravotto), intitolato "A Gorgo" (testo di Gabriele D'Annunzio), scritto da Antonello Rizzella, compositore di Como tra i vincitori del Concorso "Academia Musica" 2022 di Vienna in cui Reghezza era membro di giuria. Ingresso libero.