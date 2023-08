Emd Festival a Diano Marina: lunedì musica e cinema con l'omaggio a Morricone

Dopo il Gran Galà della Lirica, illuminato da uno straordinario Leo Nucci, un’altra serata, all’insegna della grande musica, è in arrivo a Diano Marina nell’ambito della 12a Estate Musicale Dianese. Uno dei “classici” dell’Emd Festival, l'Omaggio a Ennio Morricone, terrà banco infatti domani, lunedì 21 agosto (ore 21.30), a Villa Scarsella. Le colonne sonore di Morricone, il grande musicista romano scomparso nel 2020, hanno contribuito a rendere immortali alcuni film, facendone nel contempo uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, ricordato non solo per l’Oscar conferitogli nel 2016 per la colonna sonora di The Hateful 8, di Quentin Tarantino.





Il programma della serata è ovviamente incentrato sulle sue più belle colonne sonore, dagli esordi con Sergio Leone (1964, Per un pugno di dollari) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Ad interpretare tali capolavori sarà un cast d’eccezione. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, formazione che ha avuto l’onore nel 2015 di rappresentare l’eccellenza musicale italiana in occasione dell’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea con concerti ad Ankara e Istanbul. Sarà la suadente voce di Angelica Depaoli a far rivivere le magiche atmosfere di alcune delle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Al pianoforte l’ideatore e creatore delle Muse, il maestro Andrea Albertini che sarà anche il Cicerone della serata.



A rendere ancora più coinvolgente la serata, sarà la proiezione, su maxischermo, di alcuni spezzoni dei film. In scaletta particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il West, Il buono il brutto e il cattivo, Giù la testa, ecc.), le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Malena, Nuovo cinema Paradiso e così via. Ma ci sarà spazio anche per il Morricone autore di indimenticabili canzoni, quali Se Telefonando, portata al successo da Mina, e Here’s to you, cantata da Joan Baez.



"Sarà un viaggio emozionale che porterà gli spettatori indietro di qualche anno, quando andare al cinema era forse l’unico diversivo serale e le sale erano sempre gremite... L’Omaggio a Ennio Morricone viene proposto per la quinta volta in sei anni a Diano Marina e nell’ultimo lustro è stato portato in scena in importanti contesti, sia in Italia che all’estero. - ricordano dall'organizzazione del Festival - Da sottolineare che il progetto, così concepito, ha ottenuto l’Alto Patronato della Repubblica Italiana, riconoscimento che ha permesso allo spettacolo di essere apprezzato anche nell’ambito di festival cinematografici di altissimo profilo, a Bangkok, Rabat, Los Angeles, San Francisco e Toronto".





"Per l’Omaggio a Morricone si va verso il tutto esaurito. Praticamente esauriti i posti del primo settore. Restano a disposizione tagliandi (numerati) per la seconda parte della sala. Per acquisto (non sono previsti diritti di prevendita) e prenotazioni rivolgersi in via Cavour 30, a Diano Marina, oppure telefonare 370.3507641 (anche whatsapp) o scrivere a info@emdfestival.it. Il botteghino domani aprirà intorno alle 19" - concludono gli organizzatori.