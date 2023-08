Bordighera: dal 24 agosto proseguono gli incontri letterari e musicali al giardino di Irene Brin

L’associazione ‘Irene Brin’ e la Proloco di Sasso, con il sostegno del Comune di Bordighera, proseguono gli incontri letterari e musicali, curati dalla Prof Francesca Rotta, nella dimora della scrittrice e giornalista, grazie al nipote Vincent Torre.

Il 24 agosto riprende un affascinante percorso al femminile da Lina, letterata e amica di Calvino con Daniela Cassini e Manuela Ormea. Sarà la volta delle sirene, igure femminili nell'antica Grecia con Laura Pepe il 28 agosto e le differenze tra scrittrici e scrittori con Sandra Petrignani, il 29 agosto. L’ultimo incontro il 10 settembre con Simonetta Sciandivasci e Donatella Alfonso, con musica raffinata e sorprendente in un contesto di natura meravigliosa.

“In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino – dice Francesca Rotta Gentile, direttrice artistica del giardino - anche il giardino di Irene Brin lo vuole omaggiare e sarà aperto gratuitamente per l’interessante appuntamento giovedì 24 agosto alle 17.30. Dialogheranno le autrici Daniela Cassini e Manuela Ormea. Previsti intermezzi musicali a cura della cantante Francesca Pilade, accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone”.

"La prenotazione per l’ incontro è aperta ed è gratuita presso la libreria“ Amicolibro” di Bordighera, scrivendo a amicolibro.libreria@tiscali.it” - ricordano gli organizzatori. Daniela Cassini e Manuela Ormea dichiarano congiuntamente: "Siamo orgogliose ed onorate di essere presenti nel Giardino di Irene Brin a Sasso con i nostri libri su Italo Calvino. Saremo in un luogo d'eccellenza e parleremo in una cornice di bellezza, arte e cultura nell'ambito della Rassegna dedicata alla grande scrittrice e giornalista nata a Bordighera. Una Rassegna di grande respiro in cui presenteremo il legame tra Lina partigiana e letterata sanremese e il giovane Italo Calvino, dalla sua giovinezza a tutta la sua opera. Il nostro sarà un dialogo che parte dalle radici della scrittura di Calvino, l'esperienza della Resistenza nel paesaggio del Ponente ligure ed i suoi personaggi, fino al viaggio nel corpus dell'intera opera attraverso l'incessante sperimentalismo, capace di anticipare temi di grande attualità. Sarà un modo per ripercorrere una storia intellettuale ed umana assai ricca e ancora del tutto viva".



Gli appuntamenti proseguono sabato 26 agosto alle ore 18.00 “ Irene Brin - La Moda della Cultura”. "Incontro teatrale-letterario alla scoperta di Irene Brin. Un originale viaggio interattivo alla scoperta della grande giornalista, scrittrice, esperta d'Arte e di Moda Irene Brin e del suo meraviglioso Giardino privato e Museo. Attrici in costume alterneranno brillanti interventi teatralizzati a letture a tema, dando vita ad alcuni personaggi tratti dalla sua vita e dalle sue opere" - concludono gli organizzatori.