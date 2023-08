Animali abbandonati in autostrada: l'impegno dei Rangers d'Italia di Imperia

Come ogni estate, sono numerose le persone che si spostano per le vacanze per godersi le ferie e con l'aumento di questi spostamenti in macchina, purtroppo aumentano anche gli abbandoni di animali. Proprio per fare fronte a questo problema sulle nostre autostrade, i Rangers D'Italia nucleo di Imperia, con il coordinamento del Dirigente della Polizia Stradale il Dirigente Dottor Facioni e dell' Autostrada Dei Fiori l'Ingegner Fossati, svolgono controlli nelle aree di sosta e nei caselli della A10, al fine di monitorare le condizioni degli animali portati in viaggio.