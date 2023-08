Taggia e politiche per le famiglie, genitori all'amministrazione "Ci sentiamo dimenticati"

"Ultima ma non certo per importanza la vicenda dell'asilo ex Maria Ausiliatrice che ha lasciato i genitori con un punto di domanda grande come una scuola! La scuola dell'infanzia che verrà demolita e ricostruita oggi è ancora in piedi e per il periodo dei lavori, la sede di ripiego sarà un vecchio edificio limitrofo. Soltanto pochi giorni fa queste famiglie hanno saputo che la scuola per i loro figli dovrebbe iniziare il 18 settembre, in ritardo. Una data che non è ancora certa in quanto tutto dipenderà dagli interventi di adeguamento ancora in corso e nella speranza che non si verifichino ritardi o problemi in corso d'opera. Diciamo che così come il Comune ha preso la decisione di demolire una scuola per costruirne una migliore, sarebbe stato opportuno presentare per tempo una soluzione alternativa, certa, alle famiglie coinvolte e non lasciando tutto l'onere del problema nelle mani del privato".