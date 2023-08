Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. Volée CUP – Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro, fino al 27 agosto (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)



17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. Per ‘Musica sotto le Gru’, concerto dei ‘No Name’ (Pop Rock internazionale). Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



10.00-24.00. Street Food sul Lungomare Varaldo a cura dell’Associazione Fiori Eventi

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal maestro Romano Pini. Piazza San Secondo

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

TAGGIA ARMA

8.00-21.00. ‘Arma di Taggia in fiera – Un Mare di Affari’ organizzata in villa Boselli, via Cornice e via Queirolo dall’associazione CNA Imperia

8.00-19.00. Mercato dell’antiquariato, collezionismo e curiosità a cura dell’associazione Arte & Party. Ex Mercato Coperto a Taggia



9.00-17.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)

21.00. Sfilata cinofila non competitiva con giochi per bambini e cani dal titolo ‘Gio…can…do con Ubac’. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. Per ‘La Piazza si fa Cinema’, proiezione film ‘Tutti per uno, uno per tutti’, un’avventura con protagonisti i tre Moschettieri. Via Lido sul lungomare

21.30. Musica live con gli Oronero con i pezzi più famosi di Luciano Ligabue. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE

8.00. ‘Vespaghetti’: raduno auto e moto d’epoca a cura di Rivespa in Piazza Ughetto

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezion del film ‘Il Re Leone’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023, anche il 7 e 24 agosto)

22.00. Fuochi d'artificio sul Lungomare

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.30. Concerto blues della ‘The Jokers blues band’. Palco sul mare

DIANO MARINA

10.30-23.00. Ultimo giorno della mostra personale di pittura dell'artista Pier Giovanni Scremin. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero (10.30/12-17.30/23)



21.00. ‘Tütu in Famija’: commedia dialettale brillante in due atti di Ermanno Carsana, traduzione e adattamento di Anna Blangetti. Piazza Sant'Annain località Diano Serreta, ingresso libero

21.30. Per la rassegna ‘Diano SottoMarina 2023’, incontro con proiezioni video dal titolo ‘La pianura sommersa di Diano Marina’ a cura dell’associazione ‘InfoRmare’. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30. Festa del Popolo organizzata dalla federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea con incontri, dibattiti e musica + cucina e bar nei vari gazebo + rivendita di libri + artigianato locale e di Cuba . Piazzale Olimpia presso il campo Sportivo(il programma a questo link)



CERVO



17.30-23.00 . Per ‘Arte a Cervo’, ultimo giorno della mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto ‘Minotauri’ con Anais Drago (violino, elettronica). Area Naturalistica Parco del Ciapà (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)

ARMO

19.30. ‘Sagra du Pan fritu’ con protagonista ‘il Sale della Liguria’: stand gastronomici + servizio ai tavoli in struttura coperta + attrazioni varie, musica dal vivo con dj set il venerdì sera e orchestre spettacolo sabato 19 e domenica 20. del Colle di San Bernardo di Armo

BADALUCCO



9.00. Escursione guidata al Santuario di San Bernardo in occasione dei festeggiamenti del Santo. A cura dei Cugini dei Sentieri

BAJARDO

17.00. Nel centenario della nascita di Italo Calvino lettura del racconto ‘Ricordo di una Battaglia’ di Italo Calvino + presentazione dei libri ‘Lina. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino’ e ‘Italo Calvino. Il partigiano Santiago’ di Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono. Chiesa Vecchia

BORGOMARO

21.00. FestiValdiMaro 2023: passeggiata nella canzone d’Autore (Tosti, Modugno…) con il tenore Francesco Napoleoni e il fisarmonicista Gianni Martini. Località Ville San Pietro

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)



21.00. Premiazione concorso del Premio Letterario di Poesia Dialettale ‘Giannino Orengo (18ª edizione). Giardino della Sala Polivante, Piazzale San Filippo, ingresso libero



DOLCEDO



21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (10ª edizione), ‘La Buonasera’: concerto con Germana Mastropasqua e Xavier Rebut con musicali tradizionali del sud Italia accompagnati da Anne Sophie Chamaieu al violino, Manuel Clarefond al contrabbasso e Sebastien Spessa alla chitarra. Piazzetta San Tommaso, ingresso ad offerta libera

CERIANA

19.30. 32ª edizione della Sagra della Salsiccia: apertura degli stands in Piazza Marconi e Piazza Santa Marta + Musica dal vivo con Berben band e ‘Discomania’. Il celebre insaccato di puro suino sarà servito in 4 gustose versioni dai cuochi delle confraternite

CIPRESSA



21.30. Osservazione astronomica a cura dell’osservatorio di Perinaldo. Torre Gallinaro

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



PERINALDO

15.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Il Neo-Impressionismo’ di Mario Borella, artista ligure di fama internazionale che vive e opera a Sanremo. Biblioteca comunale in via Gramsci

21.00. ‘Le più belle Canzoni di sempre’: concerto del tenore Gaetano La Balestra nel Centro Storico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PIGNA

8.00-17.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)

PORNASSIO



14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava (venerdì, sabato e domenica)



17.00. Concerto di chitarra classica a cura di Riccardo Pamparato nella caratteristica cornice della piazza d'armi del forte centrale di Nava. Evento a cura dell'associazione Nova Kronos



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

18.00-22.00. Festa di San Bernardo: Santa Messa e Processione + rinfresco con Sparo del cannone di benvenuto + Presentazione e firmacopie dei libri ‘Gli Asburgo’ di Raffaella Ranise e ‘Di lui... solo più una medaglia?’ di Guido Donati + Cena organizzata dalla Pro Seborga con Musica dal vivo a cura dell'Orchestra Primavera + arrivo della Principessa Nina + Presentazione della prima banconota dei luigini del Principato di Seborga + Spettacolo degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia e Musici del Libero Comune Marinaro (più info)

TRIORA

10.00. Strigora 2023: giornata dedicata alle streghe di Triora (il programma a questo link)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella



12.30. ‘Vespaghetti’: raduno di Vespe e non solo in collaborazione con il Club Rivespa di Riva Ligure. Una gita gastronomica con iscrizioni aperte ai conducenti di Vespe, moto. Località Verdeggia



VILLA FARALDI



21.00-22.30. ‘Sciame di Angeli veri’: mostra Con i dipinti di Gabriele Poli. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 26 agosto

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: ultimo giorno della mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.00. Concerto tributo di Olivier Laurent a Brel con le sue più grandi canzoni. Theatre de Verdure, La Citadelle, place Emmanuel Philibert (più info)





