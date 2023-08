8° Memorial Mario Codevilla ad Aurigo: vince la Cesio Ronin

Oltre allo sport è stata fatta anche beneficenza attraverso una raccolta fondi destinata alla Caritas Vicariale della Valle Impero che ha sede a Pontedassio, con l'intento di aiutare le persone in difficoltà del territorio. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione 'Trei Campanin' e dal Comune di Aurigo e ha visto scendere in campo sei squadre: Aurigo; Clamarc; Chiusavecchia; Cesio Ronin; Viozene Albergo La Tramontana; Mendatica.

Ad Aurigo, la 'Cesio Ronin' ha vinto la ottava edizione del torneo di calcio estivo dedicato alla memoria di Mario Codevilla. Si tratta di un torneo fortemente voluto per rendere omaggio ad un calciatore originario Brasiliano, ma stabilitosi sin da giovane ad Aurigo, che in carriera ha militato nella massima serie calcistica italiana.

"Prima dell'inizio delle partite un minuto di silenzio in ricordo di Vittorio Ferrari tragicamente scomparso in un incidente stradale Le premiazioni si sono svolte alla presenza del Sindaco di Aurigo Angelo Arrigo, del presidente dell'associazione "Trei Campanin" Paolo Agnese e di tutti i ragazzi del comitato organizzatore. I premi sono stati forniti da Cesare Codevilla, figlio di Mario. In particolare è stato poi premiato il capocannoniere Francesco Mollaymeri del Cesio, il miglior portiere, Mirko Campagna del Chiusavecchia ed il miglior giocatore Etienne Saggiomo del Cesio. Al termine della premiazione un momento conviviale con un ricco rinfresco per tutti i partecipanti" - hanno ricordato gli organizzatori.