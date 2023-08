Il cambiamento é un must aziendale: come affrontare l'era digitale

Qual è la più grande sfida che si trova ad affrontare un imprenditore? Adattarsi al cambiamento. Lo status quo non esiste, nemmeno per le aziende più floride; per questo è necessario lavorare sempre sulla propria attività cercando di intuire, e quando è possibile prevenire, le trasformazioni della società per potervisi adattare rapidamente. Le dure leggi del mercato dicono chiaramente che un business che non sta crescendo ha già preso la strada della decrescita.

Non tenere conto di questa situazione è uno degli errori più frequenti degli imprenditori di lunga data, quelli che hanno attività floride e di successo. Ritengono di aver raggiunto un buon livello di solidità, tale per cui, in fondo, possono anche permettersi di continuare a dirigere la loro azienda come hanno “sempre fatto”. Ma questa è una delle frasi più rischiose che si possano pronunciare negli affari.

La società cambia e con loro le necessità e i desideri dei clienti. Nel mondo di oggi, il mutamento più importante è rappresentato ovviamente dal web, che ha rivoluzionato orari, modi, ritmi della quotidianità, anche al momento di fare acquisti. Ecco perché qualsiasi ditta – non solo le start up all’avanguardia, ma anche gli storici negozi di quartiere - devono affrontare un processo importante di digitalizzazione. Non si tratta solo di avere un sito web, ma di portare la propria attività online fornendo lo stesso servizio e mantenendo inalterati i propri principi aziendali. Un processo non complesso ma articolato, che fa affrontato con esperti del settore. Proprio con questa idea nel 2016 a Reggo Emilia nasce Polo Digitale, fondato da quattro imprenditori con alle spalle percorsi diversi e intersecabili. La mission è dare risposta all’evoluzione del mercato, specializzandosi nel realizzare processi innovativi di digitalizzazione che traghettino le aziende nei prossimi decenni.

L’importanza del customer care online

Tra le trasformazioni più evidenti dell’era digitale c’è l’elasticità degli orari. Oggi i clienti fanno shopping dallo smartphone, quindi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Sono pronti a scrivere email e messaggi e avere informazioni la sera o nei weekend. Avere un servizio clienti attivo h24 ha, come è facile comprendere, costi altissimi e gestione impegnativa; bisogna quindi trovare altre strade.

In questi casi la risposta arriva dall’intelligenza artificiale. Utilizzare dei bot permette di fornire le prime risposte in tempo reale ai propri clienti, mostrandosi comunque attenti e presenti. Impostare un simile servizio è possibile grazie a strumenti di ultima generazione e a una attenta programmazione, non solo tecnica: il bot sarà una delle voci delle aziende ed è importante che si armonizzi con il resto. Polo Digitale è in grado di accompagnare anche in questo campo con soluzioni di CRM (Customer Relationship Management) che permettono anche di analizzare il comportamento dei propri clienti; un bagaglio di informazioni preziosissime per qualsiasi azienda.

Strategie di marketing e automatizzazione

A prescindere dal settore in cui si opera, dal lasso di tempo in cui si è presenti sul mercato e dalla propria visione imprenditoriale c’è solo un elemento che permette di guadagnare e quindi crescere: la vendita. Che si tratti di prodotti fisici o di servizi, solo vendere è l’azione che consente di avere un ritorno economico e acquisire clienti.

Quindi, avere una strategia di marketing online ben definita, che crei processi di lead generation e funnel vincenti, fa tutta la differenza fra prosperare o fallire. Sono meccanismi che non si possono gestire in prima persona, nemmeno per le attività più piccole, ma necessitano di processi di automatizzazione. Polo Digitale offre ai propri clienti il meglio che c’è sul mercato, da questo punto di vista, grazie alla sua partnership con Salesforce, la piattaforma di CRM più utilizzata al mondo. Grazie a questo strumento è possibile analizzare i dati di vendita, scoprendo quali prodotti piacciono di più e portano più profitto e quali possono invece essere i punti deboli. La company emiliana è in grado di produrre e vendere con licenza software personalizzati, che permettano al settore marketing e a quello vendite di avere in mano una fotografia precisa del proprio target di riferimento, così da dare vita a promozioni specifiche con altissime probabilità di successo.

Perché se è vero che i potenziali clienti sono sul web, è altrettanto vero che bisogna riuscire a individuarli e catturarne l’attenzione; diversamente, qualsiasi strategia di marketing si rivelerà solo un investimento a vuoto.