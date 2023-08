Taggia, torna il consiglio comunale: sei punti all'ordine del giorno

A Taggia torna il consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria, giovedì 24 agosto alle 19.

Verranno trattati sei punti all’ordine del giorno. Dopo la presa d'atto dei verbali della seduta del 14 luglio, vi saranno le comunicazioni del sindaco.

Si parlerà poi di bilancio di previsione 2023-2025, in particolare della 3ª variazione; della fornitura della piattaforma traspare-riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.LGS. N. 267/2000: del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023, in particolare della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio-assestamento generale-quarta variazione; e, infine, della surroga del membro supplente della commissione elettorale comunale.