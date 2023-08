San Bartolomeo al Mare: questa sera alla Festa di Rifondazione Comunista il tema sarà il lavoro

Questa sera a San Bartolomeo al Mare si parlerà di lavoro con Fulvio Fellegara (CGIL Imperia), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Ezio Locatelli (Rifondazione), Claudia Rancati (Rifondazione).



"Il Lavoro: dignità e sicurezza. Il lavoro rende liberi: questa splendida verità - resa terribile dal cancello di Auschwitz - è fuori moda. La sistematica demolizione degli

strumenti politici di difesa e nobilitazione del lavoro in ossequio alle scelte del neoliberalismo internazionale ha reso possibile il ritorno alla schiavitù: come altro definire lo scambio ineguale di fatica fisica e mentale per pochi euro, senza diritti, senza continuità, senza sicurezza? Questo massacro del lavoro è conseguenza della cancellazione dall’agenda politica di diritti come dignità e sicurezza del lavoro, da parte di tutti quei partiti - non solo italiani - che attribuiscono al capitalismo il compito di costruire la società degli uomini. Eppure anche all’ interno di quel modello totalizzante alcuni spazi si possono conquistare se solo si vuole tornare ad esseri cittadini anziché sudditi. I sindacati hanno oggi l’opportunità di tornare protagonisti sociali se avranno il coraggio di tornare a fare politica sindacale senza farsi assorbire da un nuovo corporativismo come vorrebbero Confindustria e la destra politica anche quella che si definisce di 'sinistra' e che è stata in questi decenni legata al carro delle privatizzazioni e della deregolamentazione del lavoro.

Rifondazione Comunista resta voce fuori dal coro rivendicando il valore indiscutibile del lavoro come indicato dalla Costituzione Repubblicana a partire dalla necessaria imposizione di un salario minimo di almeno 10 euro. Senza di esso parlare di dignità del lavoro è puro esercizio retorico che gattopardescamente garantisce il permanere dello stato di cose presente, fatto di sfruttamento ed impoverimento della intera società".

Stasera al campo sportivo di Piazzale Olimpia, nel corso della festa provinciale di

Rifondazione Comunista.