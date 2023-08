Temu Porta la Migliore Spesa Conveniente in Europa

Temu, l'app di shopping online con sede a Boston, nota per i suoi prezzi super convenienti, sta portando il suo modello di vendita diretta dalla fabbrica in più paesi d'Europa, in un momento in cui i consumatori cercano più scelte per lo shopping a prezzi accessibili.

Tutto sommato, Temu serve ora un totale di 29 paesi in Nord America, Europa, Oceania e Asia. Questi mercati includono Australia, Austria, Belgio, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Temu afferma di essere in grado di ridurre i costi eliminando gli intermediari e le loro commissioni, e aiutando i produttori a produrre il tipo giusto di merce nelle quantità giuste.

"Quindi stanno in un certo senso eliminando il superfluo nel mezzo e non devono spendere di più in dollari per il marketing per dire ai consumatori cosa vogliono comprare. Basano le loro vendite su ciò che la gente vuole," ha detto Andrea Woroch, un'esperta di vendita al dettaglio.

Fondata nel 2022, Temu gestisce un mercato online dove i migliori venditori sono "generalmente prezzati più bassi rispetto alle piattaforme rivali," secondo la società di ricerca sugli investimenti Sanford C. Bernstein. La piattaforma presenta commercianti indipendenti di terze parti che vendono merci in 30 principali categorie di prodotti, dai vestiti agli strumenti per il miglioramento della casa agli strumenti musicali.

Commercio al Ribasso

Con l'aumento dei costi della vita che mette sotto pressione le finanze domestiche in molte parti del mondo, un numero crescente di consumatori, anche quelli con redditi più elevati, stanno "commercializzando al ribasso" e diventando più parsimoniosi. Questa tendenza verso una spesa prudente ha reso particolarmente attraente l'offerta di Temu di prodotti convenienti ma di qualità.

"Tutti quelli che conosco che hanno utilizzato il sito web sono soddisfatti del loro acquisto, dagli utensili (più economici e migliori del fornitore a basso prezzo qui) ai gingilli," ha detto Paula Rosenblum, co-fondatrice di RSR Research, una società di intelligence di mercato al dettaglio. "Una chiave del successo di Temu è che i loro prodotti sembrano e si sentono come pubblicizzati. L'azienda non vende cibo, ma le cose che vende sono di qualità decente per il prezzo. Io (e tutti quelli che conosco) sono rimasti piuttosto sorpresi."

CNN ha descritto Temu, il cui nome significa "Unirsi in Squadra, Prezzo Abbassato," come un "superstore online," mentre Fast Company ha detto che il suo mercato online offriva una "varietà tumultuosa." Il Boston Globe ha detto che Temu è "riempito con il tipo di cose che potresti prendere da Walmart o Costco. Solo che è ancora più economico - a volte molto di più."

Il mercato dell'e-commerce in Europa sta crescendo rapidamente, con previsioni che mostrano i ricavi che superano il segno del trilione di dollari entro il 2027. La penetrazione degli utenti di e-commerce nei mercati più maturi dell'Unione Europea ha superato il 60 percento, con la spesa online transfrontaliera che gioca un ruolo significativo, secondo Statista.

Come parte della sua espansione, Temu ha anche lanciato siti in spagnolo, francese, tedesco e italiano, oltre all'inglese. Questo approccio multilingue è stato progettato per migliorare l'esperienza di acquisto per i clienti in questi nuovi mercati, facilitando una navigazione del sito e processi di acquisto più semplici.

Difficoltà Crescenti

Di certo, la piattaforma in rapida espansione sembra incontrare delle difficoltà crescenti nel momento in cui entra in nuovi mercati. Ad esempio, molti consumatori si sono lamentati che Temu è stata più lenta nell'evasione degli ordini attorno a marzo, poiché l'azienda cercava di smaltire un arretrato di pacchi a causa di un'esplosione della domanda mentre si espandeva in nuovi mercati. Sono state sollevate anche preoccupazioni riguardo alla sostenibilità della sua strategia di prezzi ultra-bassi, con Wired che riporta che Temu sta subendo una perdita media di $30 su ogni ordine mentre cerca di conquistare quote di mercato.

“Temu sta generando con successo chiacchiere nel tentativo di posizionarsi come un elemento dirompente nel mercato dell'e-commerce statunitense,” ha detto Deborah Weinswig, CEO e fondatrice con sede a New York di Coresight Research. “Il lancio del mercato arriva in un momento opportuno mentre i consumatori cercano valore in mezzo a un'inflazione ancora elevata e un certo grado di incertezza economica.”

Nel frattempo, gli acquirenti online hanno condiviso le loro esperienze di acquisto da Temu su varie piattaforme di discussione online. Su Reddit, gli individui hanno raccontato le loro esperienze di shopping con Temu, con molti che elogiano la piattaforma per offrire prezzi più bassi per prodotti simili a quelli trovati su altri siti di e-commerce, oltre a offrire consigli su quali articoli selezionare.

Offerte Legittime

Un tale utente, che utilizza il soprannome "Freefromcrazy," ha espresso: "È legittimo. La maggior parte dei loro prezzi è la metà di quello che Amazon vende. Stanno eliminando l'intermediario. Gli unici svantaggi che ho visto finora sono i tempi di spedizione lenti e che non vendono tutto ciò che Amazon vende, ma hanno comunque molti articoli."

Un altro individuo, che utilizza il nome utente "Schwelvis," ha condiviso la sua esperienza: “Lo abbiamo usato per alcune cose di base dove la qualità non è davvero un problema e abbiamo ottenuto buoni risultati. Cose come una spatola, supporti per cavi USB, guanti (erano troppo piccoli quindi li abbiamo restituiti, ci hanno rimborsato e ci hanno detto di tenere i guanti), cubi per l'imballaggio, ecc. Sembra tutto come le stesse merci economiche di Amazon o del negozio a un dollaro quindi trattatelo di conseguenza. Ah sì, mia moglie ha comprato un paio di auricolari wireless Lenovo. Ovviamente non sono di qualità audiophile, ma valgono sicuramente i 4 dollari.”