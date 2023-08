Intervento da parte da parte dell'ambulanze veterinarie ODV per un gatto precipitato da un palazzo in centro città nel capoluogo trasportato in condizioni gravissime d'urgenza alla clinica veterinaria Imperiese.

Nella caduta ha riportato la fissurazione del palato e la frattura del mascellare e, inoltre, una frattura del bacino ed una contusione polmonare, oltre alla spina dorsale spezzata in due