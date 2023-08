Defibrillatore rubato a Taggia: ipotesi 'ragazzata', scatta la denuncia

Nei prossimi mesi, l'installazione di alcune telecamere di videosorveglianza e la possibile apertura di un chiosco nel Life Park, potrebbero agire come deterrente anche contro gli atti vandalici oltre ai furti. Intanto sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il defibrillatore, visto che si tratta di oggetti difficilmente rivendibili.



Una piaga quella dei furti di questi apparecchiature che conosce bene ad esempio, il vicino comune di Sanremo, uno dei primi a potersi definire cardioprotetto. Per quanto capillare fosse la copertura del territorio, via via si sono registrati costanti furti di defibrillatori, in alcuni casi ritrovati dopo diverso tempo ma ormai inutilizzabili. Difficile sconfiggere questo tipo di piaga che dimostra più che altro inciviltà e mancanza di rispetto verso la comunità e chi potrebbe non essere salvato proprio a causa di uno stupido furto.