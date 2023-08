Atletica, l'imperiese Oliver Mulas dopo la conquista della semifinale agli Europei: "Grande soddisfazione" (Foto)

“Mi sento bene per aver raggiunto un obiettivo” - commenta l'atleta della Maurina Olio Carli Oliver Mulas che ha conquistato, all’inizio del mese, con un’ottima prova nei 110 a ostacoli, la semifinale dei campionati Europei di Gerusalemme mancando la finale sul filo di centesimi - “L’obiettivo finale era ovviamente vincere la finale, però, aver raggiunto la semifinale è già una grande soddisfazione perché significa passare un turno e avere una gara il giorno dopo”.

“La maggior difficoltà è stata l’emozione provata per disputare un primo campionato con la Nazionale, un campionato europeo“ - racconta l’atleta imperiese allenato da Vittorio Giacosa - “L’ansia è stata tanta prima delle batterie anche se non c’è stata difficoltà per i tempi che sapevo di poter raggiungere, ma dopo aver fatto le batterie pian piano si è sciolta e, infatti, nella semifinale ne avevo meno”.

“Mi sono allenato al campo di Imperia, dove abito” - dice il 19enne che ha portato a casa un 13° posto in Europa e la maglia della Nazionale - “Questo campionato ha avuto la preparazione di un anno, nel periodo invernale. Ho iniziato a praticare atletica dall’età di otto anni, per gioco e solo per divertimento, ma negli ultimi due anni ho iniziato ad allenarmi seriamente per poter partecipare alle diverse gare, anche con la Nazionale. Negli anni ho sempre avuto un senso di competitività alto e, quindi, vincere mi faceva sentire bravo e vedere che alla fine c’erano dei risultati hanno contribuito ad aumentare la mia passione per l’atletica. Giorno dopo giorno andavo al campo per allenarmi con l’obiettivo di vincere sempre di più“.

Quest'anno ha conquistato anche due gare internazionali con la Nazionale a Lievin in Francia e a Gerusalemme e due medaglie d'argento ai campionati italiani, indoor e outdoor. “L’obiettivo futuro è quello di continuare a crescere“ - svela Mulas - “Il prossimo anno gli ostacoli si alzano e, come ogni anno, ci saranno i campionati italiani, sia al chiuso che all’aperto; quindi, l’obiettivo è di fare delle belle prestazioni e vedere dove si può arrivare. Vorrei partecipare a più gare internazionali possibili“.