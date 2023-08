La campagna estiva di FDI “L’Italia torna vincente” arriva a San Lorenzo al Mare

“Anche nella settimana di ferragosto la politica di FDI non si ferma. Continuiamo a spiegare a cittadini e turisti l’Italia del governo Meloni. L’Italia che vince. Anche a San Lorenzo” dichiara Berrino. Il banchetto organizzato dal circolo territoriale “Golfo delle Torri” sarà in piazza Garibaldi / angolo via al mare, dalle 9:30 alle 11:30.