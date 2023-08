Imperia, dubbi e polemiche sull'assunzione in Comune della fidanzata di Piercarlo Scajola

" Il suo, però -scrive in una nota il capogruppo di Imperia Rinasce Ivan Bracco - è uno di quei nomi che innescano dubbi e polemiche perché sarà sicuramente una ragazza dotata e preparata, nessuno mette in dubbio questo né il corretto svolgimento del concorso, ma di fatto è la fidanzata di Piercarlo Scajola, figlio dell’attuale Sindaco nonché Presidente della Provincia ".

A fine giugno in Comune a Imperia, sono state assunte 6 persone pescando nella graduatoria di un concorso indetto dalla Provincia di Imperia in virtù di un accordo stipulato nel 2022 tra i due Enti.

Mentre gli altri due membri, Edy Spinelli e Luigi Mattioli, rivestono incarichi solo in Provincia, per adesso.

Questa insolita serie di coincidenze rende estremamente difficile la posizione della Papone che, nel migliore dei casi, dovrà lavorare molto più degli altri per dimostrare di essere brava davvero e non essere stata agevolata dal suo rapporto con il figlio di Scajola.

Come si fa a non confondere la cosa pubblica con un affare di famiglia quando tutti gli attori in campo sono legati da rapporti tra di loro? Come si fa a mantenere la fiducia nelle istituzioni quando queste prendono i tratti di un’azienda a conduzione familiare?"