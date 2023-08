San Bartolomeo al Mare: dal 18 al 20 agosto al campo sportivo la festa provinciale di Rifondazione Comunista

“Ringraziamo già da subito tutti i compagni , amici e simpatizzanti che da giorni lavorano volontariamente per cominciare questa festa . Ringraziamo anche gli esercizi commerciali del golfo dianese, per il loro contributo economico. Ringraziamo il Comune di San Bartolomeo al Mare per il luogo messo a disposizione e la FIDAS donatori di sangue per averci messo a disposizione le dotazioni della cucina".

Sono le parole di Rifondazione Comunista, che organizza la Festa dell'Unità a San Bartolomeo. Saranno serate di incontri, dibattiti, festa e musica. In funzione cucina e bar e saranno presenti nei vari gazebo associazioni, rivendita di libri, artigianato locale e di Cuba. Sul palco ci saranno i dibattiti dalle 19,30 alle 21 .