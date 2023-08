CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 17 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BARBIE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera – Avventura/Azione/Commedia - "Barbie Stereotipo vive a Barbieland, dove ogni cosa è color confetto (prevalentemente rosa) e ogni giorno è il più bello di tutti. Improvvisamente viene assalita da pensieri di morte, e i suoi piedini perennemente sulle punte sono diventati piedi piatti. L'unica a poterla consigliare sul da farsi è Barbie Stramba, quella su cui qualche bambina annoiata si è accanita, e che vive in parziale isolamento dando buoni consigli alle Barbie perfette (visto che a nessuna interessa il suo 'cattivo esempio'). Barbie Stramba spedisce Barbie Stereotipo nel mondo degli umani, alla ricerca della bambina che, con i suoi pensieri tristi, sta rischiando di gettarla in una crisi esistenziale. Se riuscirà a trovare ‘la bambina che gioca con lei e interferisce con la sua bambolità’, recupererà i piedini a punta e la testa sgombra di complicazioni tristi e melense. Al suo fianco, come un clandestino, spunta Ken, da sempre innamorato di lei: un compagno che Barbie dà per scontato e dunque tratta come uno zerbino. Riusciranno Barbie e Ken a ritornare vittoriosi dal mondo degli umani?...”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BLUE BEETLE – ore 16.45 - 19.15 - 21.40 – di Angel Manuel Soto - con Xolo Mariduena, Adriana Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine - Fantascienza - "Fresco di laurea e di debiti universitari, Jaime Reyes torna dalla famiglia a Palmera City colmo di speranze e ambizioni, ma scopre che i suoi genitori sono sul lastrico, la sorella ha un atteggiamento disfattista e lo zio è più paranoico che mai. Troverà un umile lavoro presso un resort della Kord corporation, la stessa che ha gettato in miseria il suo quartiere dopo che la direzione è passata dallo scomparso Ted Kord alla sorella Victoria. Jaime ottiene presto l'attenzione della giovane Jenny Kord, figlia di Ted e in conflitto con la zia al punto di rubare un prezioso campione di laboratorio, che finirà proprio nelle mani di Jaime. Scelto dal misterioso artefatto alieno, Jaime acquisisce un'armatura senziente dagli impressionanti superpoteri, ma si ritrova anche perseguitato da Victoria Kord, che vuole l'armatura per farne il prototipo di una schiera di supersoldati: gli OMAC...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LAST FILM SHOW – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Pan Nalin - con Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Rahul Kohli - Drammatico - "Figlio di un venditore di tè in una piccola stazione ferroviaria dell'India rurale e di una giovane mamma affettuosa che sa cucinare divinamente, il piccolo Samay entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla 'luce'. L'incantesimo del cinema lo prende a tal punto che, i giorni successivi, Samay, invece di andare a scuola, sale sul treno e torna al cinema finché viene buttato fuori dalla sala in malo modo perché non ha il biglietto. Il bambino non si arrende e corrompe il proiezionista del cinema che gli propone uno scambio: Samai potrà vedere i film gratis nella sua cabina di proiezionista in cambio della buonissima cucina della mamma. Grazie ai racconti e alla fantasia di Samay anche i suoi amici sono colpiti dalla magia del cinema a tal punto da costruire, lontano dagli occhi degli adulti, una rudimentale sala cinematografica. Alla fine, l'intransigente papà capirà l'amore e la passione di Samay per il cinema e lo farà partire alla volta della città per studiare 'la luce'...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 16.50 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- DON’T LOOK AT THE DEMON (vm 14) – ore 19.30 - 21.30 – di Brando Lee - con Malin Crépin, Randy Wayne, William Miller, Harris Dickinson, Fiona Dourif - Horror - "La troupe di un programma televisivo dedicato al paranormale, The Skeleton Crew, si trova in Malesia alla ricerca di nuove storie da proporre al suo pubblico. La sensitiva Jules è la star. Con lei il fidanzato produttore Matty, i cameramen Ben e Wolf, fratelli, e la guida locale Annie. Tra le proposte ricevute via e-mail, Jules seleziona quella dei coniugi Ian e Martha, che abitano in una casa isolata dove, secondo loro, succedono strane cose. Sulle prime, Jules è poco convinta: non percepisce nulla e comincia a pensare che in quella casa non ci sia niente di anomalo. Ben presto, però, si rende conto d'essersi sbagliata e che in realtà proprio lì vi sono presenze spettrali molto potenti e pericolose...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- I PEGGIORI GIORNI (Cinema Revolution) – ore 17.00 - 19.15 – 21.30 – di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo - con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio - Commedia - "Tre figli over 40 si sentono chiedere dal padre un sacrificio personale molto alto, e devono decidere chi sarà disposto ad accettarlo. Un dirigente d'azienda viene rapito da un suo ex dipendente che pretende da lui la liquidazione mai retribuita. Due genitori radical chic si recano a casa dei vicini di ombrellone, arricchiti e coatti, per metterli di fronte all'illegalità commessa dai loro figli. Un vedovo inconsolabile rispolvera i suoi vecchi trucchi di magia per aiutare la figlia animatrice ad una festa: ma il bambino festeggiato è figlio dell'uomo cui ha rubato la promessa sposa. Quattro episodi ognuno dedicato ad una festa - Natale, Primo maggio, Ferragosto e Halloween...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- SHARK 2 - L'ABISSO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Ben Wheatley - con Jason Statham, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Shuya Sophia Cai – Azione/Avventura - "Una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell'oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell'ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- PASSAGES (vm 14) – ore 17.30 - 19.30 - 21.40 – di Ira Sachs - con Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Erwan Kepoa Falé, Radostina Rogliano - Drammatico - "Tomas è un regista di successo, irascibile e pieno di incertezze, ma anche felicemente sposato con Martin. Dopo aver concluso le riprese del suo nuovo film incontra per caso Agathe, una giovane insegnante, e prova per lei un'attrazione irrefrenabile. La passione supera i dubbi, i giorni passano e Tomas finisce per lasciare la casa condivisa con Martin, salvo tornare sui suoi passi non appena scopre che quest'ultimo si sta facendo consolare da un affascinante scrittore. Non intende tuttavia rinunciare del tutto ad Agathe, e in questo andirivieni sentimentale finirà per far soffrire tutti quanti...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- L’ULTIMA NOTTE DI AMORE (Cinema Revolution) – ore 21.00 - di Andrea Di Stefano - con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Martin Francisco Montero Baez - Thriller - "Franco Amore è un poliziotto all'ultimo giorno di lavoro dopo trent'anni di integerrimo servizio nelle forze dell'ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d'addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all'estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all'improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA SIRENETTA – ore 21.00 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 21.30 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso







