La Ginnastica Riviera dei Fiori in Olanda per la 17a edizione della ‘World Gymneastrada’ (Foto)

Esperienza esaltante e costruttiva per la ‘Ginnastica Riviera dei Fiori’, con la partecipazione del gruppo ‘GymEvents’ alla 17a edizione della ‘World Gymneastrada’, che si è svolta dal 29 luglio al 6 agosto ad Amsterdam.

Da alcuni anni la società ponentina porta avanti il progetto dove tecnici, ginnasti di tutte le età e capacità e atleti di altre discipline sportive preparano spettacolari coreografie su base ginnica da proporre in teatri, stadi, palestre, piazze o altro adattando di volta in volta le performance con l’intento di promuovere le attività.

La WG è uno degli eventi sportivi più partecipati al mondo, si svolge ogni 4 anni ed è un vero festival della ginnastica che nell’edizione olandese ha coinvolto oltre 19.000 partecipanti appartenenti a 57 nazioni diverse regalando emozioni, soddisfazioni e sorrisi per un’intera settimana. Le dimostrazioni dei team si sono svolte in maniera articolata presso il Centro Congressi di Amsterdam (RAI), l’Olimpic Stadium, il Vondelpark e alcune piazze della città.

Il gruppo ha partecipato con i tecnici Giulia Bellone, Elisa Addiego e Alice Nocerini, i ginnasti Francesco Bianchi, Giulia Carrera, Elisa Voci, Alice Dosio e Aurora Nocerini, accompagnati dal presidente societario Claudio Frascarelli e dalla storica fondatrice del sodalizio Daniela Breggion.

La coreografia proposta in questa occasione è stato un omaggio alla ‘mitica’ Raffaella Carrà conosciuta ed apprezzata come il Festival della Canzone Italiana che identifica Sanremo in un contesto mondiale. La coreografia è stata ideata e realizzata da Monia Stabile, responsabile della sezione Gymevents che tante soddisfazioni e visibilità sta dando all’associazione che, attiva nelle quattro sezioni olimpiche della ginnastica, certo non trascura il voler essere una comunità inclusiva proponendo attività coinvolgenti e gratificanti, per il benessere psico-fisico adatto a tutte le fasce di età. Tutta l’organizzazione e la logistica della trasferta, certamente non semplice, è stata curata dal direttore sportivo societario Alice Frascarelli.

“Essere presenti ad eventi quali la Gymneastrada Mondiale – evidenzia la dirigenza della Rdf - ci permette una forte crescita tecnica, didattica ed organizzativa, entrando in contatto con realtà indimenticabili che vanno dalle acrobazie e il sincronismo dei giapponesi, i gruppi tradizionali dello Zimbawe, della Thailandia, del Sud Africa, le maxi delegazioni con oltre 2.000 componenti di Svizzera, Germania, Olanda, le performance dei gruppi svedesi, danesi, austriaci, finlandesi, greci e tanti altri con una nutrita rappresentanza del Portogallo che ospiterà la prossima edizione, programmata a Lisbona nel 2027”.

In un contesto internazionale così elevato non poteva certo mancare l’Italia, presente con 372 ginnasti e 19 società, delegazione capitanata dal team manager Fabio Gaggioli, la DTN della Ginnastica per tutti Emiliana Polini e il suo staff che, oltre a ‘supportare’ i partecipanti per l’intero periodo, hanno ideato e dato vita ad una strepitosa ‘National Performance’ dell’Italia, uno spettacolo coinvolgente sul tema della storia, arte e tradizioni della nostra apprezzata nazione.