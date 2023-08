Grafiche Amadeo: Serie B di pallavolo, sabato 7 ottobre il via con la sfida interna col Rossella Caronno

Sarà il Rossella Ets Caronno il primo avversario del Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di Serie B, torneo al quale il sodalizio sanremese si affaccia nei panni di neopromossa.

La sfida con la forte e quotata compagine perseghina che ha sfiorato, la passata stagione, l’approdo ai play-off (il sodalizio varesotto è stato uno dei protagonisti del girone B) aprirà, sabato 7 ottobre, la serie di confronti che i gialloneri del presidente “Beppe” Privitera affronteranno con l’obbiettivo di arrivare a conquistare la salvezza. La sede della gara, destinata ad aprire la lunga serie di sfide, non è stata ancora ufficializzata. Il Grafiche Amadeo è infatti ancora in attesa dell’omologazione, da parte della Fipav, del campo di villa Citera le cui dimensioni rispettano comunque quelle sancite dal regolamento.

I competenti uffici comunali dovrebbero fornire, nelle prossime ore i necessari documenti alla competente commissione federale. Il campionato dei gialloneri, che nel frattempo stanno procedendo nel tentativo di rinfoltire e rinforzare la rosa, proseguirà la settimana seguente (14 ottobre) con la trasferta di La Spezia, contro la Ilario Ormezzano. La terza giornata (21 ottobre) porterà il Grafiche Amadeo a confronto, in casa, coi piemontesi dell’Alto Canavese.

Il torneo del team sanremese proseguirà il 28 ottobre con la trasferta di Torino contro il Volley Parella. Nuovo confronto interno il 4 novembre sarà contro i varesotti della Stella Azzurra Malnate. Il ritorno in trasferta, l’11 novembre, sarà contro la seconda delle tre formazioni spezzine presenti ai nastri del campionato nazionale di serie B, quella dello Zephir Mulattieri. I gialloneri affronteranno, il 18 novembre, la prima di due consecutive gare interne, contro la Pallavolo Saronno per ospitare, la settimana seguente, di nuovo tra le mura amiche, il sodalizio braidese del Mercatò.

Il Grafiche Amadeo tornerà in trasferta il 2 dicembre per la sfida col Polcerealterra Cirié. Il ritorno alle sfide interne del Grafiche Amadeo è previsto per il 9 dicembre in occasione della gara contro la terza delle squadre spezzine: la NPSG Trading Log. L’11a di andata, il 16 dicembre, corrisponderà al turno di riposo della formazione sanremese, turno imposto a rotazione dal calendario (13 le squadre al via nel Girone A) alle partecipanti al torneo. Poi la lunga sosta a cavallo delle festività natalizie.

Il ritorno in campo del sestetto del Grafiche Amadeo è previsto per il 13 gennaio 2024 in occasione del confronto interno col Sant’Anna Tomcar Torino. Il 20 gennaio (13a ed ultima giornata del girone di andata) si tornerà in trasferta, a Mozzate, in provincia di Como, contro l’R&S Volley. Il campionato del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo si concluderà, L’11 maggio 2024, con la disputa della 26a giornata (13a del girone di ritorno).