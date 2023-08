Team building nel mondo aziendale: un investimento per la coesione del team

Il team building è una risorsa per aumentare la coesione di un gruppo. Risulta particolarmente utile nei contesti aziendali, ovvero laddove le dinamiche collettive impattano maggiormente sulle prestazioni e sugli esiti delle attività complesse.

Ne parliamo qui, spiegando come si sviluppa il team building e i principi su cui si basa. Illustreremo i vantaggi che apporta e forniremo qualche consiglio per praticarlo nel migliore dei modi. Infine, introdurremo BgBuilding, una delle società di riferimento per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di team building.

Cos’è il team building e perché è necessario

Il team building può essere definito come l’insieme di attività che permettono di rafforzare la coesione all’interno di un gruppo, di migliorare le dinamiche interne, di aumentare l’affiatamento. Le attività coincidono nella stragrande maggioranza dei casi in eventi a carattere esperienziale. I partecipanti vengono sottoposti a task intrattenenti, divertenti ed emozionanti, vivendo così una vera e propria esperienza.

Il team building si basa su due principi.

● La forza di un gruppo coeso è maggiore della somma delle forze dei singoli. E’ un principio che ormai si è fatto strada anche oltre il contesto lavorativo, coinvolgendo tutte quelle attività che vedono come protagonisti i gruppi. Evidenzia, inoltre, l’efficacia del gruppo - se coeso e ben sviluppato - nello svolgimento di attività e progetti complessi.

● Le esperienze condivise rafforzano i legami tra le persone. Più che la semplice comunicazione fine a se stesse, è il “fare cose insieme” e “provare emozioni insieme” a creare i legami. Da qui, il carattere evento-centrico del team building.

Perché il team building è necessario nei contesti aziendali? Semplice, perché nella stragrande maggioranza dei casi, si lavora in gruppo. E’ proprio il gruppo a fungere da attore principale per lo svolgimento dei task, per l’esecuzione di progetti e, in generale, per tutte le attività in azienda.

I vantaggi del team building

Le ultime tendenze del team building mettono al centro i concetti di sfida e di gioco. Gli eventi, dunque, sono sfidanti e divertenti. I task vengono portati a termine secondo regole ben precise, ma che ammettono un certo margine di discrezione a uso e consumo dei partecipanti, secondo un principio di espressione del sé funzionale alla creazione di esperienze positive.

Alla luce di ciò, possiamo affermare che il team building “moderno” apporti i seguenti vantaggi.

● Miglioramento della comunicazione. Il team building crea legami, crea connessioni. Le persone sono a proprio agio le une con le altre, imparano a comunicare sinceramente tra di loro. Sono risultati che tornano utili nei contesti lavorativi, dove la comunicazione funge da lubrificante per l’esecuzione dei task.

● Aumento della produttività. Il team building crea ambienti di lavoro sereni, e ambienti di lavoro sereni rappresentano la condizione necessaria al raggiungimento di un livello di produttività soddisfacente.

● Trasmissione dei valori aziendali. Attraverso il team building, ovvero la costruzione di eventi ad hoc, è possibile trasmettere i valori aziendali ai dipendenti, permettere loro di interiorizzarli e farli propri.

● Sviluppo di sentimenti di attaccamento all’azienda. Attraverso il team building, i partecipanti maturano esperienze positive e quindi sentimenti positivi rispetto all’ambiente in cui operano, al gruppo di lavoro, all’azienda. Insomma, si affezionano.

Il team building non si improvvisa

Partecipare alle attività di team building è divertente. Organizzarle, però, è tutt’altro discorso. L’organizzazione di eventi utili è una faccenda complessa, che richiede competenze specifiche e una lunga esperienza. Il rischio, se ci si improvvisa team builder, non si riduce al mancato raggiungimento degli obiettivi ma suggerisce un significativo peggioramento dei rapporti inter-gruppo. Insomma, un team building pessimo è sempre controproducente.

Da qui, la necessità di rivolgersi a imprese specializzate proprio in questo genere di attività. Imprese che abbiano dalla propria personale competente ed esperto, che ha già dimostrato tutta la sua efficienza nell’organizzazione di eventi in grado di cementare lo spirito di gruppo e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una delle migliori imprese del panorama nazionale è BgBuilding di Giuseppe Buttafuoco uno dei primi Team Builder in Italia con oltre 20 anni di esperienza. Giuseppe Buttafuoco, vanta un notevole bagaglio di esperienza nel settore, accumulando ben 23 anni di attività. Al suo fianco, Mauro Simolo, il costruttore di squadra, ha accumulato oltre 15 anni di esperienza, mentre Andrea Farinelli, il responsabile dell'apprendimento esperienziale, può vantare più di 20 anni di esperienza.

L’azienda spicca per l’esperienza e per la flessibilità, grazie alla quale riesce a coinvolgere i quadri aziendali nella strutturazione degli eventi, senza che ciò comprometta la loro efficacia.

Organizza eventi di svariato tipo, dalle sfide che prevedono la costruzione di strutture agli “escape in outdoor”, passando per i progetti a carattere solidale-etico.

Insomma, BgBuilding è il punto di riferimento per chi vuole praticare il team building e utilizzarlo come volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda.