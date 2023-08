Lettore chiede un servizio veterinario attivo 24 ore al giorno per emergenze

Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un nostro giovane lettore, Jacopo Schiano Di Tunnariello, circa la mancata assistenza per il ritrovamento di un volatile ferito la sera di Sabato 5 Agosto in centro a Sanremo. Sono stati contattati subito gli organi territoriali di competenza, ma essendo le 22 non ci sono state risposte positive. Chiamando vari numeri di primo soccorso animale e forze dell’ordine, il giovane è passato da un numero all’altro per svariati minuti senza ricevere una risposta concreta per risolvere il problema e soprattutto per riuscire a prestare soccorso al volatile. Grazie all’aiuto della Polizia Municipale che prestavano servizio serale, l’unica soluzione trovata è stata quella di portarlo con sé nella propria abitazione fino alla mattina seguente, quando sarebbe stato consegnato alla LIPU.

L’appello mosso più volte dai cittadini, è quello di un servizio veterinario attivo 24 ore al giorno per emergenze che però, ad oggi, non è ancora concretamente attivo sul territorio. “Si cerca di proteggere e tutelare gli animali, ma diventa difficile riuscire a salvarli quando non si riceve un aiuto concreto” ha detto il lettore.

La vicenda si è conclusa nel pomeriggio di domenica, quando il cittadino si è recato, personalmente, presso il centro LIPU di Ospedaletti per consegnare l’animale ferito.