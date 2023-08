Pallapugno: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperies vince contro Don Dagnino e mette in cassaforte il primo posto

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese ha vinto 9-1 il derby contro Don Dagnino guadagnando il primo posto matematico nella fase regolare di Serie C1.

La quadretta di Daniele Grasso comanda le danze da subito e, in un'ora e un quarto di gioco, ha ottenuto il punto numero 17 in classifica, quello che consegna il primato matematico con due turni d'anticipo.

Ora i dolcedesi si focalizzeranno sulla finale di Coppa Italia di C1, contro Pieve di Teco in programma domenica 27 agosto alle 21 a Ricca d'Alba.