Pallamano: termina con il quinto posto l'imperiese Chiara Repetto con l'Italia al mondiale U17

L'Italia Under 17 femminile batte anche la Slovacchia e chiude al quinto posto la manifestazione europea in terra turca.

Nella finalina di consolazione, ieri mattina, le ‘Primule’ hanno superato con pieno merito ed altrettanta sofferenza la Slovacchia per 28/27, dopo aver sconfitto sabato anche il Kosovo per 29/24. L'Italia archivia così, con soddisfazione, kermesse con una sola sconfitta, contro le padrone di casa purtroppo determinante per giocare nel girone finale.

Cinque successi, due dei quali contro avversarie del calibro dell'Austria e della Slovacchia, che confermano il buon lavoro dei tecnici italiani a livello giovanile. "Una bella esperienza – di il dirigente Nico Bonsignorio - per la giovane ala imperiese, Chiara Repetto, alla sua prima esperienza nella nazionale Under 17 dove ha realizzato diverse reti ed è stata più volte schierata nel start-seven di partenza".