Fratelli d’Italia racconta a Sanremo la stagione del governo Meloni con il via a ‘L’Italia vincente’

‘L’Italia vincente’ è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia presentata oggi a Sanremo dal coordinatore cittadino Antonino Consiglio, dal consigliere comunale Luca Lombardi, da tutto il direttivo e con la presenza del portavoce provinciale Fabrizio Cravero.

L’iniziativa, mirata a raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni per comunicare i primi risultati raggiunti dall'esecutivo. La politica di fdi d’italia non si ferma mai, neppure a Sanremo. Spiegare ai cittadini e ai turisti cosa ha fatto il Governo Meloni in questi 10 mesi, è’ importante per mantenere alta l’attenzione e la fiducia degli italiani. Ringrazio di cuore gli iscritti e simpatizzanti fdi Sanremo per aver dato voce anche in questa occasione, così dichiara il Senatore Gianni Berrino.

Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo.

Fratelli d’Italia racconta così la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani gli importanti risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di lavoro. Lo fa attraverso il pieghevole “L’impegno del governo Meloni”, nel quale tornano anche i “cruciverba patrioti”, con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

“Erano in tanti a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza, Fratelli d’Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani” si legge nell’incipit del pieghevole che sintetizza l’azione di governo in otto punti.

Un modo semplice e leggero per raccontare ai cittadini la verità sui contenuti dei provvedimenti del governo di centrodestra.