Ai Torchi è arrivata la cucina d'autore dello chef Adalberto Battaglia

Lo chef Adalberto Battaglia, dopo aver acquisito preziose esperienze internazionali in Inghilterra, ai Caraibi, alle Canarie, ed anche a Roma, ha scelto di fare ritorno nella sua città natale, Sanremo. Qui, ha deciso di riaprire il ristorante Ai Torchi di Bussana Mare, un locale storico e molto apprezzato, con un approccio moderno che rende omaggio al passato. L'innovazione è uno dei punti di forza dello chef Adalberto Battaglia, sempre alla ricerca di nuove proposte che possano esaltare al meglio le caratteristiche dei suoi ingredienti. È un vero alchimista dei fornelli, capace di trasformare anche i piatti più classici in qualcosa di unico e sorprendente.

La cucina d'autore di Adalberto Battaglia è un trionfo di sapori, una sinfonia per il palato che ti avvolge fin dal primo assaggio. Ogni piatto è una vera opera d'arte culinaria, frutto di una passione smisurata per il cibo e di una creatività senza confini. Ma la sua cucina non è solo un gioco di sapori, è una vera e propria esperienza sensoriale, che coinvolge tutti i sensi. I suoi piatti sono una festa per gli occhi e per il palato. I profumi che si sprigionano dalle sue creazioni sono irresistibili, e sono in grado di farti venire l'acquolina in bocca ancora prima di assaggiare.





“L'importanza di questo luogo, la sua storia e il suo rilancio sono valori in cui credo sinceramente - afferma lo chef e proprietario Adalberto Battaglia. Le pareti dell'interno, proveniente da un antico frantoio, sono ancora adornate da fotografie in bianco e nero degli anni '70 che ritraggono celebrità sedute a questi tavoli, come il principe Ranieri III di Monaco e Grace Kelly, insieme ad alcuni grandi protagonisti del Festival di Sanremo da Gianni Morandi a Domenico Modugno e molti altri. Queste immagini narrano la storia di questo luogo e mi infondono un profondo sentimento di emozione e passione per la sua rinascita”.

“La mia proposta - continua Battaglia - consiste in una cucina d'autore caratterizzata da uno 'stile libero' dove si fondono creativita' e conoscenza della tradizione della cucina italiana, non per ultimo anche la conoscenza delle origini dei nomi delle sue ricette. Nel menù troverete sia piatti innovativi di questa stagione, sia alcune delle mie creazioni storiche che porto avanti da molti anni. Nel menù sono presenti piatti mediterranei, come il 'Trancio di tonno alla griglia con cozze, zucchine trombette, olive taggiasche e pomodorini datterini con asparagi di mare'. A breve presenteremo un'altra specialità che è già stata di grande successo, il 'Triplo Raviolo Via Scoglio', che si ispira alla mia infanzia e alle mie origini. A differenza degli spaghetti allo scoglio tradizionali, questo piatto ha tre farce con ingredienti tipici delle nostre coste, come polpo, granchio e cozze, ed una salsa di polpa di riccio sfumata con alghe e spuma di mare, evitando così l'uso improprio di prodotti non caratteristici di uno scoglio di mare!





Rimanendo sul tema del mare, propongo anche la mia 'Orata all'Acqua Pazza', un omaggio alla tradizione dei pescatori della zona di Napoli che cucinavano il pesce fresco in barca con l'acqua di mare. Nel mio piatto, ho reinterpretato questa ricetta tipica utilizzando acqua di mare distillata. Secondo me, è fondamentale anche dare importanza ai prodotti locali freschi e di stagione, sia di mare che di terra. Per dare spazio a quest'ultimi stiamo già lavorando al menù autunnale che prevede l'utilizzo di prodotti stagionali come tartufi, funghi porcini, carne di cinghiale, farina di castagne e molto altro ancora, Un'altra novità sarà la 'Salsiccia di capra con i fagioli di Pigna e una ricottina di capra con le erbe freschissime del nostro orto'. Dopo l'estate, dedicheremo anche un giorno della settimana alla cucina romanesca, una cucina ricchissima che mi è particolarmente cara, in quanto ho lavorato per un lungo periodo nella capitale”.

“Il ristorante Ai Torchi - conclude lo chef - è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Gli orari della cucina sono flessibili, quindi se qualcuno si presenta anche alle 22, saremo felici di preparargli ciò che desidera”.





La cucina d'autore di Adalberto Battaglia è una vera e propria celebrazione del cibo e della vita. Ogni piatto racconta una storia, che si mescola con le emozioni di chi lo gusta. È un viaggio culinario che ti porta in luoghi lontani e ti fa scoprire nuovi sapori, ma che allo stesso tempo ti ricorda le radici e le tradizioni che rendono unico il nostro patrimonio gastronomico.

Quando si ha la fortuna di sedersi a tavola e gustare la cucina d'autore di Adalberto Battaglia, ci si rende conto di quanto il cibo possa essere un'arte. E si capisce che la vera cucina d'autore non è solo quella con la puzza sotto il naso, ma quella che riesce a trasmettere emozioni attraverso il cibo.

Il ristorante Ai Torchi si trova a Bussana Mare, Sanremo, in via Al Mare 10 e dispone anche di un incantevole giardino esterno dove poter pranzare o cenare con una splendida vista sul mare

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al numero 329 4254257.

Per conoscere il menù, è sufficiente visitare la pagina Facebook.