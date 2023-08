Pallapugno, serie A Banca d'Alba: i risultati di playoff e playout

Il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto batte 9-3 la Bormidese di Davide Dutto e si riprende la testa della classifica dei playoff della serie A Banca d'Alba. Due punti importanti per la qualificazione diretta alla semifinale scudetto per l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa che, al Mermet di Alba, supera 8-9 la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto. Turno di riposo per la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola.

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 24; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 23; Pallapugno Albeisa 17; Araldica Castagnole Lanze 16; Bormidese 12.

Serie A Banca d’Alba Playoff - Seconda di ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Bormidese 9-3

Pallapugno Albeisa-Araldica Castagnole Lanze 8-9

Riposa: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Prossimo turno

L'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Gilberto Torino sale al comando dei playout della Serie A Banca d'Alba, superando 9-7 l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, mentre la Virtus Langhe di Davide Barroero tiene il passo delle prime, battendo 9-4 il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto. Turno di riposo per la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto.

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 15; Acqua San Bernardo San Biagio e Bfm Macchine Agricole Canalese 13; Virtus Langhe 12; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Serie A Banca d’Alba Playout - Seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo San Biagio 9-7

Virtus Langhe-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-4

Riposa: Bfm Macchine Agricole Canalese

Prossimo turno