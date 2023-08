Antonino Consiglio (Fratelli d’Italia): anche a Sanremo parte la campagna estiva “L’italia torna vincente”

Dopo Ventimiglia anche a Sanremo parte la campagna estiva ‘L’Italia torna vincente’, lanciata da Fratelli d’Italia su tutto il territorio nazionale.

Lunedì prossimo il coordinamento cittadino della città matuziana organizzerà un gazebo dalle 10 alle 12.30 in corso Nazario Sauro (civico 40) vicino al Supermercato Conad Permare. Parteciperanno: il Senatore Gianni Berrino, la Consigliera regionale Veronica Russo, il Capogruppo in Comune Luca Lombardi e il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero oltre ad altri esponenti del direttivo e militanti del partito.

“Attraverso volantini che verranno distribuiti a turisti ed abitanti del luogo – spiega il coordinatore cittadino Antonino Consiglio – Fratelli d’Italia vuole rendere note e spiegare le riforme e i risultati più significativi raggiunti in questo primo anno dal Governo Meloni, dalla riforma fiscale alla riforma della giustizia, dalla crescita del Pil all’aumento del lavoro, dal contrasto al fenomeno dell’immigrazione alla lotta alla criminalità. All’interno del volantino tornano poi i ‘cruciverba patrioti’ un’iniziativa già proposta gli anni scorsi che in modo leggero ed anche ironico vuole dare un po' di svago a chi è in vacanza, al mare o in montagna”.

“Non mancheranno i momenti di confronto con i cittadini su idee e proposte per le azioni da intraprendere – conclude il vice coordinatore Graziano Pedante – ma sarà, anche, l’occasione per continuare la campagna tesseramento e dare la possibilità a chi vuole iscriversi di dare, o rinnovare, la propria fiducia al partito e all’azione di governo che sta svolgendo alla guida del Paese”.