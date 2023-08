Arma di Taggia: alle Sabbie d’Oro la seconda edizione del Maurosky Live (video)

Venerdì 18 agosto torna l’appuntamento con il Maurosky Live in spiaggia. L’evento che l’anno scorso ha vissuto la sua edizione zero, torna portando allo stabilimento Sabbie d’Oro di Arma di Taggia la scena musicale ponentina e non solo.



Dalle 18 all’1 una serie di live intervallati dalle interviste di Radio88 per conoscere al meglio tutte le realtà musicali che si alterneranno sul palco.

Il Maurosky Live nasce da un’idea di Tommy e dei suoi Filodiretto come ‘estensione’ estiva dell’attività dello studio Monkey Beat, il tutto in memoria del suo fondatore Mauro Martini.





Sul palco delle Sabbie d’Oro (Arma di Taggia, lungomare di Levante) si alterneranno: Esma, Nomoremario, Megliosoul, No Human’s Ego, OBV Dj Crew, Desma, Berben Band, Filodiretto, Nicholas’ Groowers Trio, Feet Dj.

L'intervista