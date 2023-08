Incidente stradale a Borgomaro, motociclista ferito: si alza in volo l'elisoccorso (Foto e video)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata per un incidente stradale lungo la provinciale 28 tra Borgomaro e Caravonica che sembra aver coinvolto un motociclista, caduto, non si conoscono ancora le cause, insieme alla moto in due fasce sottostanti la strada.

L'allarme è stato dato dal fratello e così sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Pieve di Teco, un'automedica del 118, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), i vigili del fuoco di Imperia e i carabinieri.

Allertato anche l'elicottero Grifo di Albenga a causa della zona impervia in cui si è verificato il sinistro per il recupero del ferito, un uomo di circa 50 anni, che era cosciente all'arrivo dei soccorsi.

L'uomo è stato poi elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure.