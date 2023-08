Lucinasco: la vigilia di Ferragosto appuntamento con la 4a edizione della 'Festa della birra'

Lunedì prossimo, 14 agosto, la Proloco di Lucinasco, a partire dalle 19.30, organizza la Festa della Birra. Spiegano gli organizzatori: “Potremmo dire che è una delle feste più attese dell'estate qui nella valle Impero, o semplicemente che Lucinasco, tra le altre cose, è conosciuto anche per questa serata. O, ancora, che, se si va in giro a chiedere ‘cosa fai il 14 agosto?’ la risposta che viene in modo quasi naturale è ‘Lucinasco’. Inutile dirlo, stiamo parlando della Festa della birra, che quest'anno firma la sua quarta edizione".

"Anche quest'anno, una serata a base di luppolo, carne alla brace, pasta, tanta musica, ma soprattutto, divertimento. Questo, probabilmente, è ciò che contraddistingue questa Festa. La voglia di divertirsi e alleggerire insieme il tempo, senza strafare. E poi, finalmente, una festa fatta dai giovani per i giovani, non senza l'aiuto e l'esperienza di che ha collezionato qualche primavera in più. Quindi, che dire, vi aspettiamo a braccia aperte, tra fiumi di birra, divertimento, birra, e ancora birra”.