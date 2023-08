Dolceacqua, Fausto Bertinotti ricorda Mario Raimondo Barbadirame (Foto)

Fausto Bertinotti, ieri, ha ricordato Mario Raimondo Barbadirame a Dolceacqua in occasione della mostra del centenario.

Bertinotti ha raccontato il suo incontro con il maestro, pittore e scultore, nato nel 1923 a Dolceacqua da una famiglia contadina. Nel 1959 Barbadirame conobbe e frequentò Pablo Picasso, di cui divenne discepolo. Proprio Picasso, spese parole di grande ammirazione nei suoi confronti. Terminata la scuola obbligatoria, Barbadirame cominciò la sua vita professionale come imbianchino e decoratore di affreschi, lavorando per diverse residenze, castelli e chiese della Riviera dei fiori e della Costa Azzurra. In seguito proseguì gli studi completando la sua formazione artistica nel seminario del pittore Achille Beltrame a Sanremo.

La mostra, che è stata allestita nella sala consiliare del Comune, sarà visitabile fino al 27 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 20.