Calciomercato Juventus, in uscita Kaio Jorge e Soulé: verso il prestito al Frosinone

Il club ciociaro sta per mettere a segno due ottimi colpi in prestito dalla Vecchia Signora: l’attaccante brasiliano e l’esterno argentino

Ultimi colpi di calciomercato per una sessione estiva che sembra non avere mai fine. Tutte le squadre stanno ancora svolgendo le rispettive operazioni in entrata e in uscita nel tentativo di rinforzare le proprie rose ed alzare l’asticella, ma per i migliori giocatori la concorrenza è spesso elevata.

Juventus, in cerca di un prestito per Kaio Jorge e Soulé

La Juventus ha svolto un mercato molto attento e ragionato. La squadra di Allegri si è “limitata” a trattenere i suoi più grandi talenti, Chiesa e Vlahovic su tutti, senza spendere e spandere. Ad inizio calciomercato è arrivato Weah e poco altro. Da capire il futuro di Kean per il quale è stato bloccato Morata, ma poi non sembrano esserci grosse novità. Per lo meno in entrata.

Discorso diverso invece in uscita. La Vecchia Signora è infatti intenzionata a liberarsi – ma solo in prestito – di due giovani talenti che hanno bisogno di giocare: si tratta di Kaio Jorge e Matias Soulé.

L’attaccante brasiliano classe 2002 è arrivato nell’estate del 2021 dal Santos, ma poi un brutto infortunio al ginocchio ne ha bloccato lo sviluppo. Il ragazzo è quindi stato aggregato all’under 23, registrando solo una manciata di presenze in prima squadra in 2 anni.

Discorso diverso invece per l’esterno argentino, che ha avuto molte più chances di recente. Addirittura classe 2003, dopo aver illuminato in Primavera, il ragazzo è stato aggregato alla prima squadra in pianta stabile già a partire da due anni fa: Allegri lo ha fatto giocare quando ha potuto, ma il giovane non ha mai convinto appieno. Probabilmente ha bisogno di mettere minutaggio nelle gambe con continuità.

Juventus, accordo totale con il Frosinone per il prestito

Su Kaio Jorge e Soulé c’è da qualche settimana il Frosinone. I ciociari, guidati in panchina da mister Eusebio Di Francesco, cercano di alzare il livello della propria rosa con l’obiettivo di raggiungere la salvezza in questa stagione e rimanere così in Serie A. Per farlo, sono stati messi nel mirino i due talenti bianconeri.

A detta della stessa dirigenza del Frosinone, la due società hanno già trovato un accordo totale per il prestito di Kaio Jorge e Matias Soulé. Da capire ora le intenzioni dei giocatori: se vorranno giocarsi le proprie carte alla Juventus oppure se decideranno di mettersi in gioco in una piazza diversa in cui avere più spazio. All’ultima curva sono da registrare anche gli inserimenti di Udinese e Betis Siviglia, ma il Frosinone rimane avanti su tutta la linea.