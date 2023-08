Pallamano: nulla da fare per la nazionale ai mondiali di Ankara, ora giocherà per il 5° posto

Non basta una vittoria di prestigio contro la superfavorita Austria per 27/26 per accedere alle semifinali del mondiale under 17 di pallamano, in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia.

Dopo aver vinto anche contro la Gran Bretagna ieri, per 42/20, è stato fatale il computo negativo nella classifica avulsa tra le stesse austriache e turche, che alla fine non ha premiato l'Italia. Ora il cammino delle Primule ripartirà dal placement round per centrare il quinto posto: primo avversario il Kosovo domani alle 11.45.

“L’imperiese Chiara Repetto, anche in questa gara, è stata chiamata a dare il suo contributo - ci riferisce il presidente Giovanni Martini - soprattutto in difesa dove si dimostrata all'altezza nel fermare le quotate avversarie”.