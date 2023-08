A Ferragosto desideri mangiare bene e in buona compagnia in un ambiente rilassante e familiare?

A Ferragosto, al pranzo al sacco molti preferiscono il ristorante, l’importante è ancora mangiare bene e con gusto. Un vero pranzo da festa, con antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, frutta, vini buoni e bollicine.

La buona compagnia si sposa con la buona tavola: alla Trattoria “Del Ponte” di Verezzo troverai una gran varietà su prodotti freschi di stagione che arrivano dal nostro territorio, cucinati con maestria dallo chef Giuliano Filippi.

Ecco le proposte dello chef Filippi:

“Per cominciare, proponiamo un antipasto che ti condurrà attraverso una selezione di gustose specialità locali. Potrai assaporare un Antipasto freddo della casa, Lumache alla sanremasca e Funghi porcini impanati, per una vera e propria immersione nelle tradizioni culinarie liguri.

Come primo piatto, offriamo due deliziose portate: un Risotto mantecato con stoccafisso in brandacujun e Gnocchi di ricotta di pecora e borragine, ragout di salsiccia al rossese di Dolceacqua Doc.

Per il secondo piatto, proponiamo un Brasato al barolo, funghi porcini, purea di patate montata al burro fine.

Per concludere in dolcezza, non potrai resistere al nostro dessert: Semifreddo alla cassata, Pesche ripiene all’ amaretto, Torta meringata e Zabaione della tradizione.

Accompagneremo il tuo pasto con una selezione di vini speciali, che sapranno esaltare e completare l'esperienza culinaria: Pinot grigio delle Venezie Doc e Dolcetto Piemonte Doc”.

Vieni a scoprire e gustare il menù di Ferragosto alla Trattoria 'Del Ponte' con la famiglia o con gli amici, dove i sapori della cucina tipica ligure ti accoglieranno con calore e autenticità. Qui potrai vivere un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Il costo del pranzo è di 40 euro bevande incluse.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'Aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).

Alla sera per cena menù alla carta.

È gradita la prenotazione ai numeri 0184 559513 / 349.8200018.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il Sito o la pagina Facebook.