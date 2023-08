Gettate le fondamenta del nuovo istituto Alberghiero di Taggia, i lavori cambiano il volto delle ex Caserme

Sono state letteralmente gettate le fondamenta del nuovo Istituto Alberghiero di Taggia. I lavori affidati dalla Provincia di Imperia stanno procedendo a pieno regime anche per il restauro degli ultimi due mezzi piani, dell'edificio scolastico già esistente che ospiterà alcune classi dell'istituto E.Ruffini.

In questa fase, la Provincia ha insistito che per quanto riguarda i lavori all'interno della scuola già esistente, si proceda speditamente con le opere di demolizione. Un piccolo accorgimento volto a limitare i disagi per quando ripartiranno le lezioni del Colombo, tra poche settimane.

Le tempistiche