Nuoto: ottimi tempi ma nessuna medaglia per l'atleta ponentina Giulia Viacava agli italiani

Stagione intensissima per la ponentina Giulia Viacava che, dopo gli assoluti e gli open francesi, ha avuto ancora la forza di partecipare ai campionati italiani di categoria.

Troppa la voglia di nuotare nella mitica piscina del Foro Italico per non esserci ma, quest'anno, era più complicato perché aveva come avversarie anche le sue colleghe nate nel 2005 (Giulia è del 2006). Ciononostante se l'è cavata facendo già i tempi per 200 e 400 misti, 200 stile e 200 dorso per partecipare ai campionati primaverili 2024. È sempre entrata in finale e se non perdesse secondi preziosi nella frazione rana dei misti forse sarebbe andata sul podio.

Purtroppo nessuna medaglia e nessun personal best migliorato, ma un mesetto di riposo le farà bene per ripartire per una nuova stagione piena (speriamo!) di soddisfazioni.