In previsione della 'Challenge': asfaltata la salita di Vignai grazie all'intervento della Provincia di Imperia

#AllAboutTheAthlete è il motto della Challenge Family che Challenge Sanremo sposa appieno e applichiamo in ogni ambito e circostanza. Per questo motivo, grazie al supporto delle istituzioni locali, sono stati effettuati importanti lavori migliorativi del segmento di percorso ciclistico che attraversa i comuni di Taggia, Badalucco, Bajardo e Ceriana, quello che comprende l'impegnativa salita di Vignai (16,5 km) e la successiva discesa. Grazie all’intervento della Provincia di Imperia, che ha posato il nuovo asfalto, gli atleti potranno gareggiare in piena sicurezza, percorrendo un manto stradale in eccellenti condizioni che consentirà di godersi ancora di più questo magnifico tratto di strada.

“L'anno scorso, l'asfalto non era in buone condizioni, ma per il Challenge Sanremo 2023 la situazione sarà profondamente differente – assicura Daniele Moraglia, race director – siamo riusciti a migliorare sensibilmente il manto stradale, parecchi chilometri della salita sono stati asfaltati e gli atleti potranno gareggiare in sicurezza sviluppando anche una maggiore velocità. I lavori non sono ancora terminati – aggiunge Moraglia –: entro i primi giorni di settembre saranno asfaltati diversi tratti della discesa. Stiamo lavorando in piena sinergia con le istituzioni locali per rendere questa parte di percorso sempre più bella”.