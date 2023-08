Diano Marina: nuova giornata di laboratori didattici al Museo Civico del Lucus Bormani

Dopo il successo di partecipazione delle edizioni di luglio, il Museo Civico del Lucus Bormani ha preparato un nuovo evento per tutte le famiglie in vacanza.

Domani sera alle 21 si svolgerà un nuovo appuntamento con "Giochiamo con la Storia!", il laboratorio ludico-didattico concepito appositamente per riscoprire la storia del Lucus Bormani in prima persona, cimentandosi in attività pratiche incentrate sul mondo dei giochi dell'infanzia e degli adulti all'epoca dell'Antica Roma: dai giochi con le noci e alle corse a nascondino lungo i margini delle strade sino alle accese sfide a dadi nelle taverne alla sera.

I grandi e piccoli partecipanti avranno modo rivivere e sperimentare i passatempi dei Romani attraverso ricostruzioni, sfide e spiegazioni fornite dallo staff del Museo in abito storico, che accompagnerà le famiglie in un viaggio di oltre 2000 anni.

L'evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di studi Liguri.