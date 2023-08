Giovane di Taggia aggredito ad Alassio: staccato con un morso il lembo di orecchio (Foto)

Un giovane di Taggia è stato aggredito barbaramente, nella notte tra lunedì e la mattina di martedì scorsi, intorno alle 5 in una nota discoteca di Alassio.

L’aggressione, descritta in una lettera al nostro giornale dalla stessa vittima, è avvenuta sulla pista da ballo, per futili motivi, da parte di una persona che, forse alterata dall'alcol, ha morso violentemente l'orecchio del giovane tabiese, staccandone un lembo. L'aggressore ha più volte spintonato la vittima giustificando e motivando le spinte come utili per poter avanzare tra la folla.

Ad un certo punto l'aggressore ha assalito il ragazzo, mordendogli con forza l'orecchio destro. Cercando di divincolarsi dal morso è riuscito a liberarsi solo dopo che il lembo dell'orecchio si era staccato. E’ intervenuta la sicurezza del locale, portando fuori l'aggressore, sembra con accento piemontese. La prima medicazione è stata fatta dai responsabili del locale e, quindi, è rientrato a Sanremo, per farsi curare dal pronto soccorso matuziano.

Al momento non sono note le generalità dell'aggressore. Sul caso indagano i Carabinieri di Alassio.